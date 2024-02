Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 3-0, gol e highlights: Xabi Alonso a +5 in Bundesliga

Il Leverkusen di Xabi Alonso spazza via il Bayern Monaco nello scontro diretto al vertice della Bundesliga e si porta a +5 in classifica sulla squadra di Tuchel: decidono i gol dell'ex Stanisic, di Grimaldo e di Frimpong CLASSIFICA BUNDESLIGA

Il Bayer Leverkusen non lascia ma raddoppia nel big match contro il Bayern Monaco: l'invincibile squadra di Xabi Alonso (ancora imbattuta in stagione dopo 31 gare, a -1 dal record tedesco del Bayern di Flick) si prende anche lo scontro diretto che vale una fetta di Bundesliga. Alla BayArena finisce 3-0 per i padroni di casa, ora a +5 in classifica a 13 partite dalla fine. Bayer che domina, tira di più in porta, costringe il capocannoniere Harry Kane a una partita di 'stenti', con pochi palloni toccati. L'ex Spurs arrivato a Monaco per vincere finalmente qualcosa e che ora, chissà, potrebbe restare ancora a secco. Questo Leverkusen è uno spettacolo e, a questo ritmo, sarà difficile per gli uomini di Tuchel ricucire il gap.

Stanisic non esulta dopo il gol del vantaggio - ©Ansa

Protagonista n°1: Josip Stanisic Il gol del vantaggio lo ha firmato Josip Stanisic al 18'. Molto più che un ex, visto che dalla scorsa estate è in prestito proprio dal Bayern. Scherzi del destino. Tuchel, peraltro, si è lamentato del mercato in diverse conferenze stampa in questa stagione e sul classe 2000 croato aveva detto: "Se avessi saputo che avremmo ceduto Pavard, non avrei dato l'ok al prestito". Chissà cosa penserà oggi, dopo aver visto il secondo gol in carriera di Stanisic.

Il gol del 2-0 di Grimaldo

Protagonista n°2: Alejandro Grimaldo Preso a zero dal Bayer in estate dopo l'addio al Benfica, Alejandro Grimaldo è uno dei giocatori chiave dello scacchiere tattico di Xabi Alonso. Un esterno a tutta fascia che segna e fa segnare. Suo il secondo gol, quello che di fatto ha chiuso i conti a inizio secondo tempo: come un coltello nel burro, lo spagnolo ha messo in ginocchio la difesa del Bayern prima di scaricare il suo sinistro sotto l'incrocio. All'andata, all'Allianz Arena, era finita 2-2 e Grimaldo aveva timbrato ancora. Il pari, allo scadere, l'aveva segnato invece Palacios su rigore. Sliding doors. Ma oggi è stata un'altra partita e il 3-0 di Frimpong nel finale è stato la ciliegina sulla torta del trionfo delle Aspirine. Oggi il Bayer non ha vinto, ha stravinto. Sotto tutti i punti di vista.