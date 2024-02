La squadra di Xabi Alonso continua la sua marcia trionfale in Bundesliga battendo per 2-1 il Mainz, grazie anche a una papera clamorosa del portiere avversario, e portandosi così a +11 sul Bayern Monaco (che giocherà domani contro il Lipsia). Con questa vittoria sale a 33 il numero di partite consecutive per il Bayer: è un nuovo record per una squadra tedesca (il precedente apparteneva ovviamente al Bayern)

BUNDESLIGA, LA CLASSIFICA