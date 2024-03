La capolista della Bundesliga non si ferma e conquista la settima vittoria consecutiva in campionato. La squadra allenata da Xabi Alonso ha sconfitto 2-0 il Wolfsburg in casa: gol di Tella e Wirtz. Il Bayer Leverkusen comanda la classifica con 10 punti di vantaggio sul Bayern Monaco e 14 sullo Stoccarda

