Dopo la vittoria contro la Lazio i bavaresi tornano al successo anche in Bundesliga grazie a una straordinaria prova collettiva, impreziosita dalla tripletta di Kane. COn questi tre gol l'inglese sale a quota 36 reti in 34 partite con la maglia del Bayern, oltre a 10 assist. Inoltre, è il primo giocatore nella storia a segnare marcature multilple (2 o + gol) in 8 partite nella sua prima stagione in Bundesliga. Vediamo insieme i gol della partita

