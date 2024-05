Dopo aver eliminato la Roma giovedì, il Bayer Leverkusen (prossimo avversario dell’Atalanta nella finale di Europa League a Dublino del 22 maggio) continua a stupire. In casa del Bochum, in 10 uomini dal 15’ per l’espulsione di Passlack, i campioni di Germania passeggiano e segnano cinque gol: reti di Schick e rigore di Boniface nel primo tempo, poi gol di Adli, Stanisic e Grimaldo nel recupero. Sono cinquanta le partite consecutive senza perdere per la squadra di Xabi Alonso

