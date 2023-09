Straripante il Bayern di Tuchel che stende il Bochum rifilandogli 7 gol, in un match già sul 4-0 dopo 38’. Apre Choupo-Moting, poi primo gol in stagione di De Ligt e reti di Sanè e Tel. Ma soprattutto, ecco la prima tripletta in Bundesliga di Harry Kane (una rete su rigore), autore anche di due assist. Per il centravanti inglese sono già 7 gol in 5 partite di Bundes, più un gol in Champions. Numeri che permettono al Bayern di scavalcare lo Stoccarda: bavaresi primi a 13 punti, con 18 gol segnati in 5 partite