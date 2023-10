I gialloneri ottengono la quinta vittoria consecutiva in campionato e si prendono momentaneamente la vetta della classifica, a +1 sul Bayer Leverkusen. Dopo un primo tempo senza grandi sussulti, il gol da tre punti arriva al 67': Emre Can imbuca splendidamente per Brandt che, davanti al portiere, segna con un tocco morbido e condanna il Werder alla sconfitta

CLASSIFICA