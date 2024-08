Dopo il successo in Supercoppa, la squadra di Xabi Alonso vince anche all’esordio in Bundes. Successo in trasferta contro il Borussia Mönchengladbach che arriva all’11’ minuto di recupero nella ripresa grazie a Wirtz. Campioni di Germania avanti 0-2 nel primo tempo (Xhaka e Wirtz), poi rimontato nella ripresa da Elvedi al 59’ e Kleindienst all'85’. Quando sembrava finita, fallo di Takura in area, Omlin para il tiro dal dischetto di Wirtz ma il classe 2003 è veloce a mettere dentro la ribattuta