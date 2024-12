Con i gol di Wirtz e Tah, segnati rispettivamente al 6' e al 21', il Bayer Leverkusen batte il St.Pauli e si porta a quota 26 punti (occupa il terzo posto in Bundesliga). Gli ospiti (in gol con Guilavogui), invece, hanno collezionato 11 punti in 13 giornate. Sulla strada del Leverkusen c'è l'Inter, prossima avversaria in Champions League, in casa martedì alle 21

