Dopo il successo alla 1^ giornata col Wolfsburg, Kompany non sbaglia l’esordio in casa in Bundesliga e batte 2-0 il Friburgo. Match sbloccato da un rigore di Kane, al primo gol quest’anno in campionato. Nel secondo tempo, il raddoppio con una gran giocata di Muller, entrato da 20 minuti: stop più dribbling in area e 150esimo gol in Bundes. Nel recupero gli ospiti sbagliano un rigore con Holer. Bayern ora a quota 6 punti, a punteggio pieno, insieme a Heidenheim e Lipsia

