A quattro giorni dal ritorno dei quarti di Champions di mercoledì a San Siro, gli avversari dell’Inter pareggiano 2-2 in casa col Borussia Dortmund. Sotto a inizio ripresa per il gol di Beier, il Bayern ribalta tutto in 4’: prima pareggia al 65’ Guerreiro su assist di Muller, poi al 69’ Gnabry firma il 2-1. Ma al 75’ arriva il pari di Anton. Con questo risultato, la squadra di Kompany resta a +6 sul Bayer secondo, fermato sullo 0-0 in casa dall’Union Berlin. Ma ora la testa è tutta per l’Inter

BUNDES, LA CLASSIFICA