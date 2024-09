Dopo la goleada in Champions, la squadra di Kompany vola a punteggio pieno anche in Bundesliga. Quarta vittoria su quattro partite per la capolista, che domina 5-0 al Weserstadion. Protagonista assoluto Olise, che la sblocca al 23' e serve il raddoppio a Musiala. L'ex Crystal Palace regala il tris al solito Kane (decimo gol stagionale) e si regala la doppietta. A segno anche Gnabry

