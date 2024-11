Alla BayArena finisce 0-0 la sfida tra Bayer Leverkusen-Stoccarda. La squadra di Xabi Alonso prova in ogni modo a trovare la rete del vantaggio e colpisce ben due pali (oltre al gol annullato al 31' per fuorigioco). Con questo pareggio, il Leverkusen resta terzo a 16 punti in attesa degli avversari, mentre lo Stoccarda (prossimo avversario dell’Atalanta in Champions mercoledì) sale al settimo posto in classifica a quota 13

