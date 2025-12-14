Il Bayern rischia un clamoroso tonfo contro l'ultima della classe in Bundesliga: serve un rigore di Kane a tre minuti dalla fine per evitare il ko. Apre la gara il solito Karl, il 17enne già a quota sei gol (e ventuno presenze) in stagione. Due gol spaventano i campioni in carica, poi il solito Kane fa 2-2 nel finale. Poco male per i bavaresi che restano primi a +9 sulle seconde, il Lipsia (che nel weekend ha perso) e il Dortmund (che ha pareggiato)

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT