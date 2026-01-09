Sei gol e spettacolo nell’anticipo della 16^ di Bundes. A Francoforte, Borussia due volte in vantaggio con Beier e Nmecha e due volte ripreso dall’Eintracht (rigore di Uzun e gol di Ebnoutalib) che al 92’ trova addirittura il 3-2 con Mahmoud Dahoud. Al 5’ di recupero il Dortmund trova però il pari del definitivo 3-3 con Chukwuemeka. Con questo risultato, Borussia a 33 punti, a -8 dl Bayern, che gioca domenica pomeriggio in casa col Wolfsburg e può allungare ancora

