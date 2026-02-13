Il prossimo avversario dell’Atalanta (l’andata del playoff di Champions si gioca martedì alle 21, live su Sky) supera 4-0 in casa il Mainz. La squadra di Kovac è già avanti di tre gol dopo i primi 42 minuti, grazie a una doppietta di Guirassy e a una rete di Beier. Nel finale, a rendere più netta la vittoria, l’autorete di Kohr. Un successo -il 6^ di fila in Bundes-che fa salire il Borussia a 51 punti: il Bayern è a +3 con una partita in meno, quella di domani in casa del Werder

