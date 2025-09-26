BundesligaGiornata 5 - venerdì 26 settembre 2025Giornata 5 - ven 26 set
Fine
4 - 0
Bayern Monaco-Werder Brema 4-0: video, gol e highlights
I bavaresi non si fermano e infilano la quinta vittoria su cinque in campionato, travolgendo anche il Werder Brema col risultato di 4-0. Apre le marcature al 22' il colpo di tacco di Tah, deviato in rete da Luis Diaz, poi a fine primo tempo arriva il bis di Kane su rigore. L'attaccante inglese trova la doppietta nella ripresa e diventa il più "veloce" a segnare 100 gol con una singola squadra in questo secolo, la festa la chiude Laimer con il definitivo poker