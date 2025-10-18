Il "Klassiker" tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund finisce 2-1. A sbloccare la partita ci pensa Harry Kane al 22', con un colpo di testa su angolo di Kimmich. Il Bayern spreca due occasioni per il raddoppio con Olise e Luis Diaz e il Dortmund prova a colpire in contropiede. Al 79' è proprio Olise a firmare il gol del raddoppio: colpevole Jobe Bellingham che dall'area piccola rinvia il pallone sul corpo del francese. Il Dortmund accorcia le distanze 5 minuti dopo con Julian Brandt