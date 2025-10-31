BundesligaGiornata 9 - venerdì 31 ottobre 2025Giornata 9 - ven 31 ott
Fine
0 - 1
0 - 1
Augsburg-Borussia Dortmund 0-1, gol e highlights: decide Guirassy
Il Borussia Dortmund prova a tenere il passo dell'invincibile Bayern Monaco: nell'anticipo della 9^ giornata di Bundesliga la squadra di Niko Kovac passa sul campo dell'Augsburg grazie al 5° centro in campionato di Serhou Guirassy (guarda il gol nel VIDEO sopra). Il BVB si porta così momentaneamente a -4 dal Bayern, impegnato sabato 1 novembre col Leverkusen