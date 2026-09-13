E' sempre Harry Kane l'uomo decisivo del Bayern Monaco. L'attaccante inglese ha deciso la sfida contro la sorprendente matricola Elversberg che si era presentata all'appuntamento davanti in classifica. Vantaggio bavarese nel primo tempo con Karl dopo uno spunto di Saibari. Pareggio firmato da Krattenmacher con un gran tiro dalla distanza. Ma Kane, con una grande giocata in area di rigore, ha realizzato a 18 minuti dalla fine la rete del definitivo 1-2