Nell'anticipo della quinta giornata di Bundesliga la capolista Borussia Dortmund viene fermata dal Werder Brema. Al Westfalenstadion succede tutto nel finale: padroni di casa avanti 2-0 con le reti di Svensson (80') e di Schlotterbeck (85'). Poi la rimonta ospite grazie ai gol di Reis (88') e dell'ex milanista Füllkrug (90'+3), per il definitivo 2-2. La squadra allenata da Kovac ha ora un vantaggio di 3 punti in classifica su Bayern Monaco e Friburgo, che hanno una partita in meno

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