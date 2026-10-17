BundesligaGiornata 6 - sabato 17 ottobre 2026Giornata 6 - sab 17 ott
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Bayern Monaco-Lipsia 6-1: video, gol e highlights
Il Bayern Monaco è semplicemente inarrestabile: quarta vittoria in campionato per i ragazzi di Kompany che schiantano per 6-1 il Lipsia. Una grande prova di forza targata Luis Diaz, autore di una tripletta oltre che dai soliti Olise e Kane, arrivato al 102esimo gol in 100 partite di Bundesliga, che ha anche realizzato un assist dalla difesa prima del gol della bandiera segnato da Maksimovic al 91'