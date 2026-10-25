Bella vittoria del Bayern Monaco sul campo del Friburgo. Senza Vincent Kompany, ancora in ospedale per accertamenti dopo il malore dei giorni scorsi, sulla panchina bavarese c'era il secondo Aaron Danks, Upamecano e Gnabry hanno indirizzato il match nel primo tempo. Nella ripresa dopo l'autogol di Bischof è arrivato anche il centro di Olise per fissare il 3-1. Il Bayern torna in testa insieme al Borussia Dortmund con 17 punti. Sabato 31 ottobre ci sarà lo scontro diretto su Sky