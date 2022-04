17/20

"YOU'LL NEVER PORK ALONE". Dai panini per i giocatori alle maglie in stile "fast food". Tra le più originali quella del piccolo club dilettantistico inglese del Bedale AFC che nel 2018 indossò delle divise a tema "hot dog" con numeri in formato-salsicce. E con tanto di scritta "You'll never pork alone" sotto il colletto.