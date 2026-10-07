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Inghilterra, Kane aggancia il record di Shilton: 125 presenze. La classifica

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Contro la Repubblica Ceca Harry Kane è sceso in campo per la 125^ volta in nazionale, eguagliando Peter Shilton come il giocatore con più presenze con l'Inghilterra. Ecco la top 10 completa

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