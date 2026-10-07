Inghilterra, Kane aggancia il record di Shilton: 125 presenze. La classifica
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Contro la Repubblica Ceca Harry Kane è sceso in campo per la 125^ volta in nazionale, eguagliando Peter Shilton come il giocatore con più presenze con l'Inghilterra. Ecco la top 10 completa
1/10
- Presenze: 105
- Gol: 3
2/10
- Presenze: 106
- Gol: 29
3/10
- Presenze: 106
- Gol: 49
4/10
- Presenze: 107
- Gol: 0
5/10
- Presenze: 108
- Gol: 2
6/10
- Presenze: 114
- Gol: 21
7/10
- Presenze: 115
- Gol: 17
8/10
- Presenze: 120
- Gol: 53
9/10
- Presenze: 125
- Gol: 89
10/10
- Presenze: 125
- Gol: 0