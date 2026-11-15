Nonostante siano già qualificate per i quarti di finale di Nations League, Spagna e Inghilterra si affrontano per il primo posto nel girone. Spagnoli in vantaggio di tre punti in virtù del successo ottenuto a Wembley all'andata. Si gioca al Metropolitano di Madrid. De La Fuente con Yamal insieme a Merino e Baena alle spalle di Oyarzabal. Tuchel con Kane al centro dell'attacco e Bellingham alle spalle. Diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45

BELGIO-ITALIA LIVE