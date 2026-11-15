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Nations LeagueGiornata 6 - domenica 15 novembre 2026Giornata 6 - dom 15 novRiyadh Air Metropolitano
Spagna
20:45
Inghilterra
Spagna20:45 Inghilterra
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Spagna-Inghilterra, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Nonostante siano già qualificate per i quarti di finale di Nations League, Spagna e Inghilterra si affrontano per il primo posto nel girone. Spagnoli in vantaggio di tre punti in virtù del successo ottenuto a Wembley all'andata. Si gioca al Metropolitano di Madrid. De La Fuente con Yamal insieme a Merino e Baena alle spalle di Oyarzabal. Tuchel con Kane al centro dell'attacco e Bellingham alle spalle. Diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 251  e in streaming su NOW alle 20.45

BELGIO-ITALIA LIVE

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Pubil, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Ruiz, Zubimendi; Yamal, Merino, Baena; Oyarzabal. Ct. De La Fuente 

 

INGHILTERRA (4-2-3-1): Trafford; White, Konsa, Quansah, Hall; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel 

LIVE

Belgio-Italia LIVE

Basta un pareggio per la qualificazione ai quarti di Nations League alle 20.45 a Bruxelles, dove Mancini sorprende schierando Pisilli e Koleosho nel tridente con Pio Esposito. Panchina per Vergara e Dimarco. Rispetto alla vittoria con la Francia, l'altra novità è Fagioli (preferito a Doumbia) al posto dell'indisponibile Frattesi. Tanta Serie A per Van Bommel, che punta su De Ketelaere rifornito da Moreira e De Bruyne con Doku

Belgio-Italia, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE della Nations League

Belgio-Italia, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE della Nations League

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La formazione della Spagna in grafica

Inghilterra, le scelte di formazione

Tuchel anche cambia un po' in difesa. Quansah e Hall dal 1'. Anderson e Rice diga di centrocampo con Rogers, Bellingham e Gordon alle spalle del pallone d'oro Harry Kane

Spagna, le scelte di formazione

De La Fuente cambia un po' in difesa, giocano Pubill e Laporte. Conferme per Cubarsì e Cucurella. A centrocampo gioca Zubimendi con Fabian. Oyarzabal riferimento più ananzato. Alle sue spalle Yamal, Merino e Baena

Il gagliardetto dell'Inghilterra per la sfida con la Spagna

Le formazioni ufficiali

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Pubil, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Ruiz, Zubimendi; Yamal, Merino, Baena; Oyarzabal. Ct. De La Fuente

INGHILTERRA (4-2-3-1): Trafford; White, Konsa, Quansah, Hall; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel

Statistiche e curiosità

Jude Bellingham, fuoriclasse del Real Madrid, ha contribuito direttamente a 14 gol nelle sue ultime 13 presenze con l’Inghilterra (8 gol e 6 assist).

In quattro delle ultime sei gare, gli avversari della Spagna con un cartellino rosso

In quattro delle ultime sei partite della Spagna, gli avversari hanno ricevuto un cartellino rosso.

Vittoria della Spagna nella gara d'andata

L’Inghilterra ha perso la gara d’andata per 2-3 a Wembley, quando Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d’Oro, ha insolitamente sbagliato un rigore. Quel giorno, per la Spagna sono andati a segno Yamal, Baena e Mikel Oyarzabal.

Inghilterra, solo due vittorie nelle ultime dieci con la Spagna

L'Inghilterra ha raccolto appena due vittorie nelle ultime dieci sfide contro la Spagna, a fronte di un pareggio e sette sconfitte.

I risultati degli ultimi due confronti

Gli ultimi due confronti hanno premiato le Furie Rosse, capaci di imporsi sia nella finale di Euro 2024 (2-1) sia nella gara d'andata di questa edizione della Nations League (3-2)

Spagna, tre successi contro l'Inghilterra nelle ultime 4 sfide

Negli ultimi quattro confronti ufficiali, la Spagna ha conquistato tre vittorie, mentre l'unico successo inglese risale al 2018.

Kane, 55 gol segnati nell'anno solare

Harry Kane è andato a segno anche giovedì contro la Croazia, raggiungendo i 55 gol realizzati tra club e nazionale nell’anno solare.

Kane capocannoniere di Nations League

Il bomber del Bayern Monaco è il capocannoniere della Nations League con sette reti segnate nelle cinque partite fin qui disputate.

I numeri della Spagna campione del Mondo

La Spagna arriva a questo match con numeri impressionanti: 43 partite consecutive senza sconfitte nei 90 minuti. Inoltre, gli iberici puntano a completare il tris di trofei. Dopo aver conquistato l'Europeo nel 2024 e il Mondiale nel 2026, gli iberici puntano ora a mettere in bacheca anche la Nations League