Spagna-Inghilterra, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Nonostante siano già qualificate per i quarti di finale di Nations League, Spagna e Inghilterra si affrontano per il primo posto nel girone. Spagnoli in vantaggio di tre punti in virtù del successo ottenuto a Wembley all'andata. Si gioca al Metropolitano di Madrid. De La Fuente con Yamal insieme a Merino e Baena alle spalle di Oyarzabal. Tuchel con Kane al centro dell'attacco e Bellingham alle spalle. Diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Pubil, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Ruiz, Zubimendi; Yamal, Merino, Baena; Oyarzabal. Ct. De La Fuente
INGHILTERRA (4-2-3-1): Trafford; White, Konsa, Quansah, Hall; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel
Belgio-Italia LIVE
Basta un pareggio per la qualificazione ai quarti di Nations League alle 20.45 a Bruxelles, dove Mancini sorprende schierando Pisilli e Koleosho nel tridente con Pio Esposito. Panchina per Vergara e Dimarco. Rispetto alla vittoria con la Francia, l'altra novità è Fagioli (preferito a Doumbia) al posto dell'indisponibile Frattesi. Tanta Serie A per Van Bommel, che punta su De Ketelaere rifornito da Moreira e De Bruyne con Doku
Belgio-Italia, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE della Nations LeagueVai al contenuto
La formazione della Spagna in grafica
Inghilterra, le scelte di formazione
Tuchel anche cambia un po' in difesa. Quansah e Hall dal 1'. Anderson e Rice diga di centrocampo con Rogers, Bellingham e Gordon alle spalle del pallone d'oro Harry Kane
Spagna, le scelte di formazione
De La Fuente cambia un po' in difesa, giocano Pubill e Laporte. Conferme per Cubarsì e Cucurella. A centrocampo gioca Zubimendi con Fabian. Oyarzabal riferimento più ananzato. Alle sue spalle Yamal, Merino e Baena
Il gagliardetto dell'Inghilterra per la sfida con la Spagna
Le formazioni ufficiali
SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Pubil, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Ruiz, Zubimendi; Yamal, Merino, Baena; Oyarzabal. Ct. De La Fuente
INGHILTERRA (4-2-3-1): Trafford; White, Konsa, Quansah, Hall; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel
Statistiche e curiosità
Jude Bellingham, fuoriclasse del Real Madrid, ha contribuito direttamente a 14 gol nelle sue ultime 13 presenze con l’Inghilterra (8 gol e 6 assist).
In quattro delle ultime sei gare, gli avversari della Spagna con un cartellino rosso
In quattro delle ultime sei partite della Spagna, gli avversari hanno ricevuto un cartellino rosso.
Vittoria della Spagna nella gara d'andata
L’Inghilterra ha perso la gara d’andata per 2-3 a Wembley, quando Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d’Oro, ha insolitamente sbagliato un rigore. Quel giorno, per la Spagna sono andati a segno Yamal, Baena e Mikel Oyarzabal.
Inghilterra, solo due vittorie nelle ultime dieci con la Spagna
L'Inghilterra ha raccolto appena due vittorie nelle ultime dieci sfide contro la Spagna, a fronte di un pareggio e sette sconfitte.
I risultati degli ultimi due confronti
Gli ultimi due confronti hanno premiato le Furie Rosse, capaci di imporsi sia nella finale di Euro 2024 (2-1) sia nella gara d'andata di questa edizione della Nations League (3-2)
Spagna, tre successi contro l'Inghilterra nelle ultime 4 sfide
Negli ultimi quattro confronti ufficiali, la Spagna ha conquistato tre vittorie, mentre l'unico successo inglese risale al 2018.
Kane, 55 gol segnati nell'anno solare
Harry Kane è andato a segno anche giovedì contro la Croazia, raggiungendo i 55 gol realizzati tra club e nazionale nell’anno solare.
Kane capocannoniere di Nations League
Il bomber del Bayern Monaco è il capocannoniere della Nations League con sette reti segnate nelle cinque partite fin qui disputate.
I numeri della Spagna campione del Mondo
La Spagna arriva a questo match con numeri impressionanti: 43 partite consecutive senza sconfitte nei 90 minuti. Inoltre, gli iberici puntano a completare il tris di trofei. Dopo aver conquistato l'Europeo nel 2024 e il Mondiale nel 2026, gli iberici puntano ora a mettere in bacheca anche la Nations League