Mondiali Under 17, Italia-Tagikistan ai sedicesimi: il possibile percorso degli Azzurrini
Il cammino degli Azzurrini verso il titolo mondiale parte dai sedicesimi contro l'abbordabile Tagikistan, ma occhio già agli ottavi dove contro il Belgio potrebbe andare in scena il remake della finale dell'ultimo Europeo U17. Possibile incrocio con il Brasile ai quarti e con la Francia in semifinale. Dall'altra parte del tabellone spiccano invece Spagna e Argentina, che potrebbero affrontarsi già ai quarti di finale
- Tutti gli incontri della fase a eliminazione diretta si disputano ovviamente in gara secca da 90'
- In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procede direttamente ai calci di rigore, senza disputare i tempi supplementari
- SPAGNA-UZBEKISTAN
- Lunedì 30 novembre, ore 16.30
- Lunedì 30 novembre, ore 15.30
- Lunedì 30 novembre, ore 13.30
- Lunedì 30 novembre, ore 16
- Martedì 1 dicembre, ore 13.30
- Martedì 1 dicembre, ore 16.30
- Martedì 1 dicembre, ore 15.30
- Martedì 1 dicembre, ore 13.30
- FRANCIA-UGANDA
- Martedì 1 dicembre, ore 16.30
- Martedì 1 dicembre, ore 14.30
- Martedì 1 dicembre, ore 14
- Martedì 1 dicembre, ore 16
- Lunedì 30 novembre, ore 13.30
- Lunedì 30 novembre, ore 14.30
- Lunedì 30 novembre, ore 14
- Lunedì 30 novembre, ore 16.30
- Sedicesimi di finale: Italia-Tagikistan
- Ottavi di finale: Italia-Belgio/Arabia Saudita
- Quarti di finale: Italia-Brasile/Mozambico o Cile/Marocco
- Semifinale: Italia-Corea del Sud/Giappone o Egitto/Colombia o Serbia/Cina o Francia/Uganda
- Finale: Spagna e Argentina sono le big presenti nell'altra metà del tabellone e potrebbero affrontarsi già ai quarti di finale
- 30 novembre-1 dicembre: sedicesimi di finale
- 3-4 dicembre: ottavi di finale
- 7 dicembre: quarti di finale
- 10 dicembre: semifinali
- 13 dicembre, ore 13.30: finale 3°/4° posto
- 13 dicembre, ore 17: finale 1°/2° posto