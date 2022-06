Il 29 giugno 2000 segna una data importante della nostra Nazionale, nonostante il successivo amaro finale. Ad Amsterdam, contro l'Olanda Paese ospitante, gli azzurri furono protagonisti di una partita stoica nella semifinale dell'Europeo, resistendo in 10 contro 11 fino alla lotteria dei rigori: lì, come accaduto durante i 90 minuti, fu Toldo il principale protagonista (insieme a Totti). Una partita perfetta per l'estremo difensore dell'Italia: tutti i suoi miracoli e le altre parate che sono passate alla storia