Le probabili formazioni di Monza-Juventus

Thiago Motta in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Monza in programma domenica alle 20.45, ha confermato l'assenza di Douglas Luiz, mentre Cambiaso è da valutare ma si va verso la convocazione. Un ballottaggio per l'allenatore bianconero. Nel Monza non ci sarà Maldini, fermato dal Giudice Sportivo per un turno. Ancora ai box Djuric: Nesta potrebbe riproporre Dany Mota come falso nove con Caprari e la novità Forson a supporto