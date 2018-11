E' il minuto 38 di Viktoria Plzen-Real Madrid, il punteggio era già sul 3-0 per la squadra allenata da Solari. Sergio Ramos è protagonista di un intervento che farà discutere: il difensore del Real infatti con una gomitata (non si capisce se volontariamente o meno) al volto ha messo ko Milan Havel. Il calciatore del Plzen ha iniziato a perdere sangue dal naso ed è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo per far posto a Petrzela. Il calciatore ceco ha poi riportato la frattura del setto nasale. Un intervento comunque al limite quello di Sergio Ramos, che però l'arbitro dell'incontro (il tedesco Aytekin), non ha sanzionato nemmeno con un cartellino giallo. "È stato un contrasto ed è vero che l'ho colpito al naso - ha dichiarato nel post partita lo stesso Sergio Ramos -. Ma è anche vero che il naso è una parte delicata del corpo e questo gli ha fatto perdere molto sangue. Lo so bene, perché ho sofferto diverse volte durante la mia carriera per problemi simili. Alla fine della partita sono andato nel loro spogliatoio, ma mi è stato detto che Harvel non era lì perché doveva sottoporsi a dei test, quindi gli ho mandato un messaggio con l'augurio di riprendersi al più presto. Non volevo ferirlo".

Sergio Ramos e il fallo su Salah nella scorsa finale