A volte un rito scaramantico può funzionare. Questa è la storia di un tifoso del Real Madrid, che lui stesso ha raccontato in diretta a 'El Chiringuito TV'. Due anni fa, in occasione di Real Madrid-Manchester City, smise di guardare la partita prima della rimonta e chiamò sua moglie. Il resto è storia nota. Gli spagnoli completarono la rimonta nei supplementari e raggiunsero la finale di Champions League, con le firme di Rodrygo e Benzema. Ieri sera, ha fatto la stessa cosa durante Real Madrid-Bayern Monaco. Telefonata ed esultanza in diretta. Poi ha aggiunto: "Il Real dovrebbe darmi un biglietto per la finale".