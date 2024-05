"Una decisione disastrosa", questo il commento dell'allenatore del Bayern Monaco Tuchel dopo la girata vincente di De Ligt al 13' di recupero che sarebbe valsa il 2-2 e i supplementari in Real-Bayern. Il guardalinee ha però alzato la bandierina e l'arbitro Marciniak ha fischiato fuorigioco, vanificando così l'intervento del Var: Mazraoui, che era invece in posizione regolare, aveva fatto la sponda di testa per l'ex Juve. Guarda nel VIDEO sopra la reazione di Tuchel sull'episodio

