Chiellini, assenza pesante

Mentre il portoghese sarà della partita, Giorgio Chiellini invece si è dovuto fermare sempre per un infortunio di tipo muscolare. “Giocando ad Amsterdam, contro una squadra veloce e con qualità in contropiede, Giorgio sarebbe stato fondamentale. L‘Ajax sa giocare corto e inserirsi senza palla e serviva un giocatore come lui nel guidare la difesa: ha il tempismo nel dirigere la difesa come pochi nel mondo in assoluto. Bonucci la guida quando ha la palla al piede ma qualche volta se ne dimentica quando deve difendere” ha concluso Capello.