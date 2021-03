Haaland chiama, Mbappé risponde. La nuova generazione di fenomeni si scatena in Champions: primo giocatore nella storia della competizione a segnare 4 reti al Barça in una singola edizione, l'attaccante del Psg diventa il più precoce a raggiungere quota 25 gol nel torneo. Superato Messi, ma non solo. Ecco la top 20 (dati Opta)

