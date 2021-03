Questo sarà il primo confronto in Champions League tra PSG e Barcellona al Parc des Princes da febbraio 2017, quando i francesi vinsero per 4-0. Quella fu la vittoria casalinga più ampia per il PSG nella competizione in un match ad eliminazione diretta, ed è stata anche la sconfitta con margine più grande per il Barcellona in un match ad eliminazione diretta fuori casa (al pari del 4-0 subito dal Liverpool nel maggio 2019 e dal Bayern nell’aprile 2013).