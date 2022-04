12/12 ©Getty

VITTORIA SPORTING - Sul campo è arrivata una sconfitta per la Dynamo Kiev: due gol di Diogo Cabral nei primi 30' di gioco. Inutile la rete su rigore di Brazhko nella ripresa. Lo Sporting affronterà dunque nell'ultimo dei quarti mancanti il Benfica in un derby tutto portoghese. La Juventus attende la vincente in semifinale (l'altra è Atletico Madrid-Salisburgo).