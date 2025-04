L'Inter ritorna in semifinale di Champions League. Missione compiuta dai nerazzurri che, dopo il 2-1 ottenuto in Germania, pareggiano 2-2 a San Siro con un finale di grande sofferenza ma si regalano il prossimo turno contro il Barcellona. Kane spaventa i tifosi interisti, Lautaro e Pavard la ribaltano in tre minuti prima del pareggio di Dier e dell'assalto dei bavaresi. Sarà ancora semifinale contro il Barcellona come nell'anno del Triplete, traguardo analizzato a Sky da Simone Inzaghi: "È stata una bellissima serata coi nostri tifosi in uno stadio che ci ha aiutato tantissimo. L’avversaria era fortissima, ma noi abbiamo voluto la qualificazione a tutti i costi giocando due grandi partite. Grande sacrificio di tutti, noi bravi e ci siamo aiutati: solo così si può battere una squadra di questo livello. La reazione dopo i gol subiti all’andata e al ritorno? Merito della lucidità, siamo rimasti in partita trovando il pareggio e poi il vantaggio. Abbiamo preso il 2-2, poi il finale del Bayern di grande intensità".

