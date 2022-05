Serata storica per il Real Madrid e per Ancelotti, che vince la 14^ Champions coi Blancos e festeggia da allenatore il suo quarto titolo nella competizione (record di sempre). Un tributo assoluto per Carletto attraverso i social: si complimentano club, colleghi ed ex rossoneri dopo l'ennesima impresa

ANCELOTTI DA RECORD: NESSUNO COME LUI