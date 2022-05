Via la targa, anzi no. Prima rimossa dai tifosi dalla passerella delle leggende dell'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, e poi ripristinata dal club, come riporta Marca. Tutto dopo le polemiche dell'ex, ora rivalissimo e campione d'Europa col Real. Ma cosa era successo? Tutto risale alle dichiarazioni del portiere belga che si era detto, in ottica finale di Champions, "dal lato giusto della storia". Perché, si sa, il Real le finali non le perde. Mai una nella storia della moderna Champions. E a saperlo bene era proprio Courtois, sconfitto dal Real quando giocava nell'Atletico nella finalissima di Lisbona del 2014.

Perché Courtois ha una targa?

Sul Paseo de Leyendas del Wanda Metropolitano, la targa arriva per tutti i giocatori con almeno cento presenze con la maglia dei colchoneros. Così Courtois, 154 per la precisione. Con una Liga e un'Europa League vinta, oltre a una Coppa del Re e una Supercoppa europea. Ma no, i tifosi non hanno perdonato il suo passaggio al Real, e ancora di più le recenti dichiarazioni. Targa prima rimossa (anonimamente) e poi rimessa dal club, come confermato da Marca in Spagna. Questa volta resisterà?