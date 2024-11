Grazie alla vittoria contro lo Young Boys i nerazzurri hanno compiuto un passo decisivo per chiudere almeno tra le prime 24 e disputare i playoff. Il sogno della Dea, però, è quello di arrivare tra le migliori 8: per avere possibilità di centrare l'obiettivo Retegui e compagni dovranno conquistare almeno altri 5 punti nelle ultime tre gare della fase campionato (contro Real Madrid, Sturm Graz e Barcellona) 16 ASSIST NEL 2024: DE KETELAERE 2° IN EUROPA

L'Atalanta di Gasperini continua a stupire tanto in campionato quanto in Champions League. La Dea è ancora imbattuta in Europa e ha uno score di 3 vittorie e 2 sconfitte nelle prime uscite della prima fase, che le consentono di stare al 5° posto in classifica con 11 punti. I nerazzurri, anche se manca l'aritmetica certezza, sono a un passo dalla qualificazione al turno successivo almeno attraverso i playoff. Il sogno, però, resta entrare tra le prime 8: non sarà facile, considerato che tra i prossimi avversari ci saranno Real Madrid e Barcellona oltre allo Sturm Graz.

Quante squadre accedono alla fase a eliminazione diretta? Le prime 8 classificate della "fase campionato" accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto accederanno ai playoff: le prime 8 come teste di serie, le restanti come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate: in questo nuovo format, infatti, non è prevista la 'retrocessione' in Europa League. Approfondimento Le qualificate e i possibili playoff al momento

Quanti punti servono all'Atalanta per qualificarsi? Con l'ultima vittoria contro lo Young Boys, l'Atalanta ha di fatto compiuto il passo decisivo per qualificarsi ai playoff. Secondo le statistiche di Football Meets Data, infatti, con 11 punti i nerazzurri hanno il 99.8% di possibilità di terminare tra le prime 24 in classifica. Come detto, però, il sogno è quello di entrare tra le prime 8: per avere il 69% di possibilità di qualificarsi agli ottavi, Retegui e compagni dovrebbero conquistare altri 5 punti. Con due vittorie la percentuale si alzerebbe al 97%, mentre con due successi e un pareggio arriverebbe al 100%.

Le percentuali di qualificazione secondo Football Meets Data Atalanta a 11 punti con 3 partite rimanenti, andiamo a vedere quanti punti servono per qualificarsi secondo Football Meets Data. Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8: 14 punti: 1%

15 punti: 16%

16 punti: 69%

17 punti: 97%

18 punti: 100% Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24 7 punti: 0.3%

8 punti: 11%

9 punti: 46%

10 punti: 87%

11 punti: 99.8%

12 punti: 100%