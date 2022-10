L'Inter si gioca il primo match point per accedere agli ottavi di Champions in casa contro il Viktoria Plzen. Qualche dubbio da sciogliere per Inzaghi: in difesa ballottaggio De Vrij-Acerbi, sulle fasce favoriti Dumfries e Dimarco ma anche Gosens ha chance. In avanti, con Lautaro, torna Dzeko dal 1'. Lukaku verso la convocazione. Diretta alle 18:45 su Prime Video, disponibile nella sezione App per tutti i clienti Sky Q abbonati ad Amazon Prime

RIFINITURA PRE VIKTORIA CON LUKAKU. VIDEO