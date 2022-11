Dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Bayern, Fabio Capello si proietta già al big match di domenica tra Juve e Inter: "L’Inter ha fatto una buona partita a Monaco, ha avuto le sue occasioni. È un momento di salute per i nerazzurri, mentre non so come sarà la salute della Juve dopo la partita contro il Psg. La squadra di Inzaghi tatticamente ha preso una strada, i bianconeri sono invece ancora alla ricerca, vediamo se Allegri darà fiducia ai giovani anche nelle partite difficili"

BAYERN-INTER 2-0: HIGHLIGHTS