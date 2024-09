Il Bologna ha presentato la lista Uefa per la prima fase di Champions League. Spazio per Ferguson, nonostante l'infortunio. Fuori Karlson, De Silvestri, Ilic, Cambiaghi, El Azzouzi e Benja Dominguez. Su Sky Sport in esclusiva 185 delle 203 partite previste in Champions League

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT