Marotta: "Lautaro è un campioncino. Il rinnovo..."

Nel pre di Inter-Benfica, Giuseppe Marotta ha parlato a Sky Sport del grande momento di Lautaro Martinez ma non solo: "Questo gruppo è stato modellato qualche anno fa e ora è maturato, , ha acquisito dei valori importanti come coraggio, determinazione, senso di responsabilità. L’Inter è una squadra competitiva -le parole dell’ad interista- Il rinnovo di Lautaro Martinez? L'aspetto del contratto è l'ultima delle considerazioni. Lui è diventato un leader per i compagni e per la società, ha maggiore responsabilità ed ha anche una mentalità vincente. Secondo me non ha ancora raggiunto la parte finale del suo percorso di maturazione, ricordiamoci che è molto giovane: oggi è un campioncino, se la gioca con tanti campioni del passato e del presente”. Quindi sulla possibilità dei nerazzurri di vincere il campionato e con esso la seconda stella: “Sarebbe un fatto storico. Abbiamo un allenatore come Inzaghi che si confronta direttamente con la società, non serve un 'consiglio dei saggi'...".