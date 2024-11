Fonseca ha confermato che giocherà lui da titolare al posto di Morata: "Per noi tutte le partite sono importanti, vogliamo giocare come col Real, serve la giusta mentalità in ogni partita e giocare sempre allo stesso modo. Fisicamente sto bene. Io e Morata siamo diversi, mi piace sia giocare al suo posto che con lui". Partita LIVE martedì 26 novembre su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW dalle 18:45

VIDEO. LE PAROLE DI FONSECA A SKY