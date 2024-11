Fonseca: "Pulisic sta bene, Abraham per Morata"

L'allenatore del Milan a Sky: "Turnover? C'è la possibilità, ma ho piena fiducia in chiunque giochi. Con la Juve anche aspetti positivi, difensivamente abbiamo fatto bene". In conferenza aggiunge: "Fofana non riposa, a destra Calabria per Emerson". Slovan Bratislava-Milan sarà in diretta martedì 26 novembre su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW dalle 18:45

L'aria di Champions fa bene al Milan e Paulo Fonseca vuole riprendere il filo interrotto nella notte di Madrid. Dopo quella vittoria sul Real i rossoneri hanno pareggiato con Cagliari e Juventus. Ora con lo Slovan Bratislava l'allenatore portoghese deve ritrovare i tre punti. Alla vigilia del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport presentando così il match, live martedì 26 novembre su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW dalle 18:45.

Con una vittoria il Milan domani potrebbe proiettarsi addirittura per le prime otto…

"Sarà una partita importante, abbiamo possibilità. È sempre difficile giocare qui, ci avevo giocato col Lille e conosco bene l'atmosfera".

Qual è l'impressione rimasta dopo il pari con la Juve?

"Ho sentito dei ragazzi con la consapevolezza di quello che è stata la partita. È importante averla, i ragazzi sono stati positivi, c'è stato anche qualcosa di buono".

Come sta il Milan? Pulisic ha recuperato? Giocherà Abraham per Morata?

"Siamo qui per vincere, Pulisic sta bene, Abraham giocherà per Morata. Vogliamo essere offensivi e con iniziativa".

C'è tempo per pensare a un turnover?

"C'è la possibilità di farlo, sì. Abbiamo giocato due giorni fa, ma sempre con l'intenzione di vincere. Chi giocherà domani avrà la mia totale fiducia".

Siete stati troppo timorosi con la Juve?

"È stata la caratteristica della partita, in Italia vedo partite così ogni settimana. Siamo stati equilibrati e difensivamente abbiamo fatto bene, col Cagliari avevamo preso tre gol, poi con la Juve sicuramente non è facile creare. Il problema è che un pareggio del Milan sembra una sconfitta".

Pensa che lo scudetto sia alla portata nonostante gli alti e bassi di risultati?

"So che è difficile crederlo per alcuni, ma io continuo a farlo, ma ora c'è da pensare solo allo Slovan. Vedo i giocatori, vedo l'atmosfera e ci credo, anche se non è importante ciò che credo, ma solo vincere domani".

Fonseca in conferenza: "Fofana non riposa, Calabria giocherà titolare al posto di Emerson"

L'analisi dell'allenatore portoghese è poi proseguita nella classica conferenza stampa, a fianco di Tammy Abraham, a partire, nuovamente, dall'avversario: "Non possiamo assolutamente sottovalutare questa partita" - conferma Fonseca, che poi torna sul tema del turnover già toccato a Sky: "Anche Leao può riposare? Onestamente non so, vedremo domani" - ma le ultime news sulle probabili danno il 10 rossonero in panchina con Okafor titolare . "Fofana riposa? Adesso andiamo in hotel, riposa lì (ride, ndr), anche perché in questo momento è difficile non averlo in campo. A destra giocherà Calabria per Emerson, che non sta benissimo. Siamo quelli del derby e di Madrid o quelli del pari col Cagliari? Stiamo lavorando per essere sempre gli stessi; sicuramente la Champions è la Champions, la motivazione è sempre più grande e speriamo possiamo sfruttarlo domani. Il mio Milan non ha ancora un'identità? Rispetto ogni opinione, ma non credo sia totalmente giusta; potevamo fare meglio sul piano dei risultati in campionato, è vero, ma se guardiamo l'aspetto globale di questi primi mesi penso sia un'analisi sbagliata".