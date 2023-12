Pioli: "Ora proveremo a vincere l'Europa League"

L'allenatore del Milan commenta la vittoria sul Newcastle che non è bastata per il passaggio agli ottavi di Champions: "Il rammarico è nelle gare dove abbiamo creato tanto e non abbiamo fatto gol. Ora proveremo a vincere l'Europa League. Mi dispiace che questa squadra non stia dimostrando tutto il suo potenziale, perché è forte. Tuttavia questa vittoria ci dà convinzione, dobbiamo tornare in Champions"

E' rammaricato per la mancata qualificazione agli ottavi di Champions, Stefano Pioli , ma al tempo stesso rinfrancato per il successo del Milan su un campo difficile come quello di Newcastle: " Essere usciti dalla Champions League dispiace visto il percorso dello scorso anno - dice a fine gara - Sapevamo che il girone era difficile, ma mi dispiace avere dei rimpianti, avremmo meritato di più ma nelle altre partite non siamo riusciti a sfruttare le occasioni avute. Oggi invece l'abbiamo fatto, vorrà dire che faremo di tutto per vincere l'Europa League ". Arriva, tuttavia, una vittoria che dà un po' di fiducia per il prosieguo della stagione: "Loro nel primo tempo - prosegue - hanno messo una intensità incredibile e hanno accentuato i nostri errori, ma parliamo di una squadra che in casa aveva perso solo col Liverpool e col Dortmund. Da tanti anni cercavamo una vittoria in Inghilterra e la vittoria di oggi deve darci convinzione . A me dispiace solo che questa squadra non stia sfruttando a pieno il suo potenziale".

"Rammarico? Nelle partite dove abbiamo creato tanto ma non fatto gol"

Il rammarico resta per non aver saputo vincere gare che per quanto visto in campo erano sicuramente alla portata del Milan (Dortmund e Newcastle in casa): "Nelle partite di Champions dove abbiamo creato tante occasioni e non siamo riusciti a segnare, lì c'è il rimpianto - spiega ancora - Poi in campionato abbiamo avuto troppi alti e bassi. Abbiamo cambiato tanto, ma in questo momento l'obiettivo in campionato è consolidare il terzo posto. Il nostro obiettivo minimo è tornare in Champions League". E' tornato Leao che ha colpito un palo: "E' maturato tanto, sta facendo dei passi da gigante. Stasera non sapevo nemmeno quanto minutaggio potesse avere, nella ripresa con spazi a disposizione ha potuto mettere in evidenza le sue qualità". Cambi decisivi: "Avevo pensato dei cambi per mantenere la stessa intensità ed energia. Nella ripresa la squadra ha dimostrato di essere forte, di avere carattere e orgoglio. Abbiamo vinto una partita contro un avversario altrettanto forte".