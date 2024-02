Calcio e Finanza ha analizzato il Financial Report dell’Uefa per la stagione 2022/23 e ha aggiornato la classifica dei club che hanno incassato di più dai premi Champions a partire dal 2001. Una graduatoria che vede in testa il Real Madrid con oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro entrati in cassa, supera il miliardo anche la Juventus, unica italiana in top 10, ma nelle migliori 20 anche Inter, Milan e Roma. Escludendo la stagione 2023/24 ancora in corso, ecco la top 20

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT