Erano a Lublino (Polonia) in quanto Var e Avar della sfida del preliminare di Champions League 2024/2025, Bartosz Frankowsi e Tomasz Musial sono stati attestati perché sarebbero stati colti con un tasso di alcol nel sangue elevato durante un controllo. E secondo quanto ha riportato la tv polacca TVP Sport, avrebbero rubato anche un cartello stradale. L’Uefa conferma la sostituzione dei due ufficiali Var

Una notte brava prima dell’impegno di Champions League. Var e Avar di Dinamo Kiev e Rangers (i polacchi Bartosz Frankowski e Tomasz Musial) sono stati arrestati nella notte tra lunedì e martedì a Lublino (Polonia), sede neutrale della sfida delle qualificazioni alla Champions. I due sarebbero stati colti con un tasso elevato di alcol nel sangue durante un controllo e si sarebbero resi protagonisti del furto di un cartello stradale. Lo ha rivelato la tv polacca Tvp Sport. Sul caso è intervenuta anche l’Uefa, senza entrare nel merito: "Possiamo confermare che gli ufficiali Var di questa sera per il match Dinamo Kiev e Rangers, valido per il terzo turno di qualificazioni alla Champions League, sono stati sostituiti. Non abbiamo altri commenti da fare". I due polacchi sono stati sostituiti con i connazionali Kwiatkowski e Malec.