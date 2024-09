Il Bologna tornava in Champions sessant'anni dopo l'ultima e unica volta della sua storia. Nel lontano 1964, nell'unica partita giocata in casa, aveva vinto. Oggi ha pareggiato: in generale il club rossoblù è rimasto imbattuto in tutte le sue 34 partite casalinghe nelle competizioni europee. Un record assoluto (anche grazie a Skorupski)

È stata una grande festa di calcio. Un punto, nessun gol, ma comunque un grande ritorno che in città aspettavano da sessant'anni: era il lontano 1964, la prima e unica volta del Bologna in una Champions League che, al tempo, si chiamava ancora Coppa dei Campioni. Fu eliminazione immediata, visto che si partiva subito dall'eliminazione diretta. Ko in Belgio con l'Anderlecht all'andata, vittoria in casa a Bologna al ritorno e "bella" giocata in campo neutro al Camp Nou di Barcellona, con tanto di monetina lanciata in aria per decidere chi avrebbe passato il turno (fu l'Anderlecht). Contro lo Shakhtar, nel 2024 contemporaneo, è arrivato un pareggio all'esordio nella super Champions, e che contribuisce a una statistica clamorosa: il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le sue 34 partite giocate in casa nelle varie competizioni europee; tra le squadre imbattute in casa, è quella con più partite giocate (segue l'Ipswich Town a 31).